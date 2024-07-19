Hava sıcaklıklarının 40’lı dereceleri aştığı bugünlerde doğanın minik üyeleri de zorlu koşullara karşı yaşam mücadelesi veriyor.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Hava sıcaklıklarındaki ani yükselişle birlikte canlıların suya gereksinimleri de artmaya başladı.

Doğadaki canlılar bir yudum suya ulaşabilmek için mücadele veriyor. Herkesin çevresindeki canlılara bu mücadelelerinde destek vermesi gerekiyor.

Güvenilir ortamlarda suya ulaşmak hiç de kolay değil. Tıpkı Yenişehir Alaylı Köyü’nde olduğu gibi. Köy yakınlarındaki meyve bahçesini uğrak yeri yapan kuşlar, buradaki betondan sulama havuzunun kıyısına konup yudum yudum su içmeye çalışıyor.

Önce su havuzunun bitişiğindeki kiraz ağacına konuyor, dal ve yaprakların arasından çevreyi kolaçan ediyor, güvenlikten emin olduklarında aşağı süzülerek havuzun kıyısına konup susuzluklarını gideriyorlar. Sulama havuzunun bulunduğu bölge kuş cıvıltılarıyla doluyor.

Yenişehir’de bu gibi güç dönemlerde doğada yaşayan canlılara destek olunması gerektiğini belirtiliyor. Gerek doğada gerekse de bahçede ya da sokağın bir köşesine bir kap su bırakmanın onlar için yaşamsal önemi bulunuyor.