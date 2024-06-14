Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo, Gülmek İyileştirir Derneği iş birliği ile kanser tedavisi gören çocukları misafir etti.İSTANBUL (İGFA)- Ocak ayında Akasya’da kapılarını açan Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo, sivil toplum örgütleri iş birliğinde düzenlediği ücretsiz etkinliklerle çocukları ağırlamayı sürdürüyor.

Ciddi hastalıklar ve travmalar sebebi ile gülmeye ihtiyacı olan ama destek alamayan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek sağlayan Gülmek İyileştirir Derneği’ne kayıtlı yaklaşık 30 çocuk, birçok canlı türünü üç boyutlu hologramlarla görme fırsatı yakaladı. Eğlenerek öğretmeyi amaçlayan atölyelere de katılan çocuklar, canlılar dünyasında teknolojik bir yolculuğa çıktı.

ÇOCUKLAR İÇİN KARNE HEDİYESİ OLDU

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında açıldığı günden bu yana çok sayıda çocuğu ve ailelerini ücretsiz olarak konuk eden Katılım Emeklilik DigiZoo, kapılarını bir kez daha kanser tedavisi gören minik kahramanlar için açtı. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan 30 kadar canlı türünü ilk defa gören çocuklar, dijital deneyim alanını büyük bir ilgiyle gezdiler. Etkinlik süresince düzenlenen atölyelerde resim yapıp oyunlar oynayan çocuklar karne sevincini DigiZoo’da doyasıya yaşayarak moral buldular.

HOLOGRAFİK BİR ZAMAN YOLCULUĞU

Minik kahramanlar, zaman yolculuğu temasıyla senaryolaştırılmış bir hikâye ile eski çağlara giden çocuklar nesli tükenen dinozorlar ve tek boynuzlu at (unicorn) gibi mitolojik canlıların kuluçkalamasına da sıra dışı bir atmosfer eşliğinde tanıklık ettiler. Giriş alanında kurulu “Dino ile selfie” ve “animatik köpeği sev/besle” gibi ekranlarda eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklarının mutluluğunu paylaşan aileler de holografik hayvanlarla dolu bu renkli dünyanın tadını çıkardılar.