Kalp masajı ile geri dönen hayat

Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir haftalık civciv annesi tarafından kazara ezildi ve ölü olarak bulundu. Ancak Oğuz Akyüz, civcivin yaşama şansı olduğunu düşündü ve kalp masajı ile suni teneffüs uyguladı. Bu çaba, civcivin yeniden nefes almasını sağladı.

Bir can kurtarmanın mutluluğu

Oğuz Akyüz, bu deneyimi paylaşarak ilk yardımın önemini vurguladı. "Bir can kurtarmanın mutluluğunu yaşadık," diyen Akyüz, herkesin ilk yardım bilgisine sahip olması gerektiğini belirtti.

Çiftlikteki sevindirici anlar

Çiftlik sahiplerinden Selami Yıldıztekin, Oğuz'un bu müdahalesi sayesinde civcivin sağlıklı bir şekilde hayatına devam ettiğini söyledi. Yaşanan bu olay, ilk yardımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.