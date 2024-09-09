Diyarbakır’da 19 gün sonra cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Minik Narin’in mezarını ziyaret eden oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti. Bu dokunaklı anlar, cenaze törenine katılanları derinden etkiledi.

"Allah'a nasıl hesap vereceğiz?"

Cenaze namazını kıldıran imam, törende yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşattı. İmam, “Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor” sözleriyle tüyleri diken diken etti.