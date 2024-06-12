Pınar tarafından çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 43 yıldır aralıksız gerçekleştirilen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl "Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız" temasıyla düzenlendi. Yarışmada üstün başarı gösteren 11 öğrenci Bisan bisiklet, 11 öğrenci ise bluetooth kulaklık kazandı.

Ödüller ve teşvikler

Yarışmayı kazanan tüm öğrenciler ayrıca profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirildi. Pınar’ın bu uzun soluklu yarışması, çocukların hayal gücünü ve sanatsal yeteneklerini teşvik etmeye devam ediyor. Minik sanatçılar, geleceği kendi gözlerinden resmederek hem ödüller kazandı hem de sanat alanında önemli bir deneyim yaşadı.