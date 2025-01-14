Monreve Group, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Lösemili Çocuklar Vakfı’nı (LÖSEV), Montiano Dünya Pizza Günü etkinliğinde misafir etti. Küçük şefler bir araya geldi ve eşsiz lezzetlere imza attı. Montiano Mistral’de gerçekleştirilen etkinlikte, 7-14 yaş grubundaki çocuklar, deneyimli şeflerin rehberliğinde kendi Margherita pizzalarını yaparak unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan etkinlik, sevgi dolu anlara ev sahipliği yaptı. Miniklerin özel beslenme ihtiyaçları kapsamında diyetisyen desteğiyle tüm çocukların ihtiyaçlarına uygun bir menü oluşturulması sağlandı.

Sanatla renklenen gülümsemeler

Pizza yapımının keyfini çıkaran çocuklar, sanat eğitmeninin yönlendirmesiyle hayal dünyalarını özgürce ifade etme şansı buldu.

Merve Arkas: “Gülümseyen çocuklar en büyük mutluluğumuz”

Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, “Bugün burada çocuklarımızla birlikte olmaktan tarifsiz bir mutluluk duyduk. Montiano mutfağında şekillenen küçük ellerin büyük hayalleri, sevgi ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturdu. Minik ellerin pizzalara dokunuşlarını görmek, onların gözlerindeki heyecan ve gülümseme, bizlere büyük bir ilham kaynağı oldu” dedi.

Etkinliğinin sevgi ve dayanışma ile umudun ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Arkas “Bu anlamlı etkinliğin bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Gelecekte benzer projelerle daha fazla çocuğun hayallerine ulaşmasına destek olmayı ve onların hayatlarına dokunmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızla birlikte yaşadığımız bu özel anlar, gelecekte yapacağımız etkinlikler için bizlere ilham verdi. Daha fazla çocuğun hayallerine destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğinin altını çizdi. LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan ise “Çocuklarımızın tedavisinde moral ve motivasyon etkinlikleri olumlu katkı sağlıyor, bu güzel etkinlikte misafirperverlikleri için Monreve ailesine teşekkür ederiz” diye konuştu.