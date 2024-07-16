Ünlü TikTok fenomeni Selena Koç, geçtiğimiz günlerde estetik iddialarına karşılık olarak küçüklük fotoğrafını paylaşmış ve takipçilerini şaşırtmıştı. Minik Selena'nın bu hamlesi, güzelliğinin doğal olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.

Güzelliğiyle göz kamaştırdı

Dün ise İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi önünde poz veren Selena Koç, bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Göz kamaştıran bu kareye takipçilşeri hayran kaldı. Takipçileri, Selena’nın doğal güzelliğini ve zarafetini öve öve bitiremedi.

Bir takipçisi, "O bebeklik fotoğrafınla aynı bakmışsın" yorumunda bulundu. Bu yoruma karşı Selena Koç bebeklik fotoğrafını tekrar paylaşıp duygusal anlar yaşadı.

İşte o fotoğraflar...