Yaşları 3 ile 6 arasında değişen minikler, doğum günü pastasını Bornova Belediyesi'nin EVKA-3'te bulunan Mutfak Atölyesi'nde, uzman pastacılar gözetiminde yaptı. Minik elleriyle çilekler ve muzlarla bezedikleri pasta ile Bornova Belediyesi'ne gelerek sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren çocuklar Başkan Ömer Eşki'ye büyük mutluluk yaşattı.

"İyi ki doğdun Başkan Amca"

Minikleri ve pastayı karşısında görünce şaşıran Başkan Eşki, mumları da "İyi ki doğdun Başkan Amca" şarkısı eşliğinde miniklerle birlikte üfledi.

"En tatlı ve leziz pasta"

Miniklerin büyük sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan Başkan Ömer Eşki, heyecanla yanına koşan çocukları sevgiyle kucakladı. En güzel ve en özel doğum günlerinden birini yaşadığını söyleyen Başkan Eşki, "Bugüne kadar yediğim en tatlı ve leziz pasta buydu. Hepinize çok teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık geleceğin minik şefleri" dedi.