Sakarya Büyükşehir Belediyesi 10 okulda bin 516 öğrenciye korunarak yarınlara taşınması gereken doğanın, çevrenin ve doğal kaynakların önemini anlatarak “doğru atık yönetimi politikası” bilincini aşıladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir bir dünya ve yarınlarımıza temiz bir çevre bırakabilmek için yaptığı projeleri ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği’ başlıklı eğitimler ile destekliyor.

Büyükşehir’in politikaları

‘Sıfır Atık Yönetimi’ ve ‘İklim Değişikliğinin Çevreye Etkisi’ konu başlıkları üzerine çalışmalar yapan Büyükşehir ekipleri, 10 okulda bin 516 ilkokul ve ortaokul öğrencisiyle buluştu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yeni dönem eğitim planları kapsamında öğrenciler “Gelecek zamandan mesaj var!”, “Sıfır atık neden önemli?”, “İklim değişikliğinin çevreye etkisi nedir?” ve “İklim değişikliği ile mücadele görevlerimiz nelerdir?” sorularına cevap buldu.

Sürdürülebilir Yaşam Bilinci

Eğitime katılan öğrencilere sıfır atık, atık azaltımı, sürdürülebilir çevre, küresel ısınma, meteorolojik karakterli afetler, doğal enerji kaynakları anlatılarak “doğa dostu birey olma gerekliliği” bilinci aşılandı.

Ayrıca atık minimizasyonu, iklim değişikliği azaltımı ve uyumu için neler yapılması gerektiği ifade edilerek, günlük yaşam faaliyetlerimizde bilinçli tüketimin sürdürülebilir bir çevre için önemine vurgu yapıldı.