İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda minik ziyaretçilere özel olarak kurulan “İzmir Çocuk Oyun Alanı”, çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi görüyor. 3 No’lu Hol karşısındaki Yeme-İçme ve Etkinlik Alanı’nda yer alan oyun alanı, macera parkurları, ağ labirenti, mini futbol ve langırt gibi aktivitelerle 4-12 yaş arası çocuklara eşsiz bir deneyim sunuyor.

Deneyim odaklı oyunlar

Fuarda ilk kez kurulan İzmir Çocuk Oyun Alanı, çocukları eğlenceli ve güvenli bir maceraya çıkarıyor. Alan içerisinde yer alan aktiviteler 35 dakikalık seanslar halinde gerçekleşiyor ve her seansın ardından parkurlar düzenli olarak temizleniyor. Profesyonel ekip, çocuklara her an eşlik ederek güvenli bir ortam sağlıyor.

Ücretsiz ve güvenli ortam

Oyun alanı yöneticisi Savaş Keleş, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve fuarın hediyesi olarak ücretsiz sunulan bu alan, çocukların güvenli ve hijyenik bir ortamda eğlenmesini sağlıyor. Katılım çok iyi; anneler ve çocuklar çok mutlu” dedi.

Ailelerden tam not

Fuara gelen aileler de oyun alanından memnuniyetlerini dile getirdi. Sevcan Aksan, “Benim çocukluğum fuarda geçti, şimdi oğlumla aynı mutluluğu yaşıyorum. Çocuğum buradan hiç çıkmak istemiyor” derken, Beyza Yalçınkaya, “Oğlum çok mutlu, enerjisini atarken ben de dinleniyorum. Harika bir ortam hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

Fuar geleneği sürüyor

Didem Özlem Pehlivan da fuar geleneğini çocuklarına aktarmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Benim de çocukluğum fuarda geçti, şimdi kızım aynı heyecanı yaşıyor. Oyuncaklar çok güvenli, kızım çok mutlu” dedi.

Ne zamana kadar açık?

İzmir Çocuk Oyun Alanı, fuarın en popüler etkinliklerinden biri olarak 9 Eylül’e kadar ziyaretçilerini bekliyor.