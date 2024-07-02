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Unutulmaz hatıra, kumsalda yapılan eğlenceli bir oyunla son bulurken kalabalık grup günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler.

Gezi boyunca keyifli vakit geçiren öğrenciler, Karasu Yeni Mahallesi’nde şehre ismini veren Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü anlara şahitlik etti.

Melen Botanik Vadisi’nde lavanta tarlasını gezen çocuklar sonrasında Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük su basan ormanı olan Acarlar Longozu’nu keşfetti.

Sapanca İl Ormanı’nda doğanın sesini dinleyen çocuklar, daha sonra şehrin kuzeyine doğru yolculuğa koyuldu.

Karadeniz’in mavi incisi Karasu’yu, longozu, gölü ve birbirinden güzel doğal güzellikleri gezerek şehri tanıyan minikler, Sakarya’yı çok sevdi.

‘ Nehrin Çocukları Risklere Karşı Projesi’ kapsamında Büyükşehir’in ağırladığı minikler yeşilin, mavinin ve doğal kaynaklarının cennet noktası olan Sakarya’yı tanıdı.

Sakarya (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım gezilerinin son misafirleri 6 Şubat Depremi’ni Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşayan minik öğrenciler oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Nehrin Çocukları Risklere Karşı’ projesi kapsamında 6 Şubat Depremi’ni Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşayan miniklere Sakarya’nın eşsiz güzelliklerini gezdirdi

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