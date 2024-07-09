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Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 76 ilden 771 kulüp ve 4 bin sporcu katılım sağlıyor.

Sportif salsa ve squash sporcusu İpek, dünya şampiyonluğu için ter döküyor

Sportif salsa ve squash sporcusu İpek, dünya şampiyonluğu için ter döküyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu organizesinde, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 30 Mart'ta Çankırı'da trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın adı verildi.

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