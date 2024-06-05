Nilüfer Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, yıl sonu drama gösterileriyle ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin çağdaş ve nitelikli okul öncesi eğitim anlayışıyla hizmet veren Burak Berk ve Çamlıca kreşlerinde eğitim gören minikler, yıl boyunca öğrendiklerini ve geliştirdikleri yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının kapanışını drama gösterisiyle taçlandıran minikler, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıktı.

Araştırma, keşfetme, üretme, sorgulama ve paylaşmaya dayalı eğitim modeli ile 36-72 ay arası çocuklara eğitim veren Nilüfer Belediyesi Kreşleri, eğitmenler Gökhan Sekmen ve Halise Eğri Baksoy rehberliğinde yıl boyunca drama çalışmaları gerçekleştirdi. Masallardan tarihe uzanan geniş bir yelpazede çocukların hayal güçlerini ve yaratıcıklarını yansıtan oyunların sahneye taşındığı gösteride Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ve Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi’nde eğitim gören bütün çocuklar sahne deneyimi yaşadı. Öğrendiklerini ve drama becerilerini yıl sonu gösterisinde sergileme fırsatı yakalayan öğrenciler, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Yoğun ilgi gören renkli etkinlikte minikleri aileleri yalnız bırakmadı. Aileler, çocuklarının sahnede sergilediği performansları büyük bir coşkuyla izledi ve duygusal anlar yaşadılar.