İSTANBUL (AA) - Yeni telefon markası Mipo, özel bir lansman etkinliğiyle tanıtıldı.

Aral Grup'tan yapılan açıklamaya göre, yeni telefon markası Mipo'nun tanıtımı Galatasaray Adası'nda düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Etkinlikte markanın yeni yüzü Eser Yenenler, sahnede markayla olan işbirliği deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. "Şaka gibi" sloganıyla yola çıkan Mipo, sunduğu yenilikler ve kalitesiyle öne çıkıyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Aral Grup Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Mipo'nun Türk mühendisliği ve inovasyonunu en güzel örneklerinden biri olarak, kullanıcılarına kaliteli ve erişebilir teknoloji sunmayı hedeflediklerini belirtti.

- "Türk mühendislerinden oluşan bir AR-GE merkezi kurduk"

Markayı oluştururken kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı amaçladıklarını aktaran Aral, "Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı onaylı 25 kişiyi aşkın Türk mühendislerinden oluşan bir AR-GE merkezi kurduk. Mipo ile akıllı telefon ve akıllı saatler alanında yüksek başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Mipo'nun yeni serisini sizlere tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Mipo, temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ve teknolojiyi sınırlı ilgisi olanlar için akıllı telefon kullanımını erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Telefonunu sadece iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda eğlence merkezi haline getirmek isteyen herkesi hedefliyor.

Marka, tasarım odaklı akıllı telefon ve akıllı aksesuar ürünleriyle müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. AR-GE merkezi, sektördeki son gelişmeleri yakından takip ederek yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.

Merkez, sektördeki ve teknolojideki son gelişmeleri yakından takip ediyor ve yeni teknolojileri ürünlerine entegre etmek için çözüm odaklı çalışmalar yürütüyor. Merkez, sürekli iyileştirme ve geliştirme projeleri üzerine yoğunlaşıyor.

Marka, Türkiye'nin en çok tercih edilen telefon markası olmak ve uluslararası arenada bir dünya markası haline gelmeyi hedefliyor.

Yerli üretimin gücü ve yenilikçi yaklaşımıyla Mipo, kullanıcıların beklentilerini karşılamaya ve sektördeki yerini sağlamlaştırmaya hazırlanıyor.