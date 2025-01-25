2025 yılı dini günler takvimine göre, Miraç Kandili bu yıl 26 Ocak Pazar gününe denk geliyor. Kandil günlerinde oruç tutmak isteyenler, “Pazar günü oruç tutulur mu?” sorusuna yanıt arıyor.

İslam’a göre pazar günü oruç tutmakta herhangi bir sakınca bulunmuyor. Tek başına pazar günü oruç tutmanın mekruh olmadığı, dini kaynaklarda açıkça belirtilmiştir.

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu?

Miraç Kandili gibi mübarek günlerde oruç tutmak sevap olarak değerlendirilir. Özellikle Recep ayının 27. gününde tutulan oruç hakkında İslam âlimleri şu bilgiyi aktarıyor: "Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir."

(Kaynak: İmam Gazali, Ebu Musa el-Medeni)