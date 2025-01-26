Mirac, Hz. Muhammed'in göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. İsra suresinin ilk ayet-i kelimesinde Mirac bildirilmektedir. Recep ayının 27. gecesi Mirac'ın gerçekleşmiştir.
Mirac Kandili için mesajlar
- "Mirac'da ne hikmetler vardır! Namaz kılmayan, Mirac'dan mahrumdur. 1400 yıldır devam eden, başka bir olay yoktur. İşte Mirac böyledir. Mirac, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Mirac namazdır."
- "Miraç gecesi, semaya yükselişin sembolü, dualarımızın en yüksek makamlara ulaştığı müstesna bir gecedir. Allah'ın rahmeti sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun."
- "Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin sonsuz rahmetine nail olduğu mübarek bir gecedir. Dualarınızın hepsinin kabul olması dileğiyle..."
- "Miraç Kandili, tevazu ile dolu bir seyahatin başlangıcı, manevi yükselişin işareti olan mübarek bir gecedir. Dualarınızın kabul olsun."
- "Miraç Kandili, gönülleri arındırma ve huzura erdirme vesilesi olsun."
- "Bu mübarek gecede dualarınız kabul, yolunuz aydınlık olsun. Kandiliniz mübarek olsun."
- "Miraç Kandili'nin rahmeti ve bereketi hayatınıza huzur getirsin. Dualarınızın kabul olması, kalbinizin her zaman sevgi ve merhametle dolması dileğiyle mübarek olsun."
- "Miraç Kandili, kalpten yapılan dua ve niyetlerin kabul olduğu mübarek bir gecedir. Allah’tan tüm dileklerinizi kabul etmesini ve ailenize huzur dolu bir yaşam nasip etmesini diliyorum."
- "Bu özel gecede, Rabbim size her türlü hayrı, sağlığı ve huzuru nasip etsin. Geceniz mübarek, kalbinizdeki dualar kabul olsun."
- "Miraç Kandili’nin hayrından nasiplenmeniz, kalbinizin huzurla dolması dileğiyle. Rabbim, her türlü sıkıntınızı giderip, size rahmetini bolca versin."
- "Miraç Kandili’nde yapılan duaların kabul olduğu bu mübarek gecede, Rabbim sizin ve ailenizin her türlü hayrı nasip etsin. Gönlünüzdeki her dilek gerçek olsun."
- Bu mübarek gecede, Miraç Kandili’nin tüm manevi güzelliklerinden nasiplenmeniz dileğiyle.