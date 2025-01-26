Sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı namazları saat kaçta? 27 Ocak Pazartesi Uşak namaz saatleri Sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı namazları saat kaçta? 27 Ocak Pazartesi Uşak namaz saatleri

Mirac, Hz. Muhammed'in göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. İsra suresinin ilk ayet-i kelimesinde Mirac bildirilmektedir. Recep ayının 27. gecesi  Mirac'ın gerçekleşmiştir. 

Mirac Kandili için mesajlar

  • "Mirac'da ne hikmetler vardır! Namaz kılmayan, Mirac'dan mahrumdur. 1400 yıldır devam eden, başka bir olay yoktur. İşte Mirac böyledir. Mirac, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Mirac namazdır."
  • "Miraç gecesi, semaya yükselişin sembolü, dualarımızın en yüksek makamlara ulaştığı müstesna bir gecedir. Allah'ın rahmeti sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun."
  • "Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin sonsuz rahmetine nail olduğu mübarek bir gecedir. Dualarınızın hepsinin kabul olması dileğiyle..."
  • "Miraç Kandili, tevazu ile dolu bir seyahatin başlangıcı, manevi yükselişin işareti olan mübarek bir gecedir. Dualarınızın kabul olsun."
  • "Miraç Kandili, gönülleri arındırma ve huzura erdirme vesilesi olsun."
  • "Bu mübarek gecede dualarınız kabul, yolunuz aydınlık olsun. Kandiliniz mübarek olsun."

Miraç Kandili Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor Mirac Gecesinin Anlamı Ve Önemi Nedir

  • "Miraç Kandili'nin rahmeti ve bereketi hayatınıza huzur getirsin. Dualarınızın kabul olması, kalbinizin her zaman sevgi ve merhametle dolması dileğiyle mübarek olsun."
  • "Miraç Kandili, kalpten yapılan dua ve niyetlerin kabul olduğu mübarek bir gecedir. Allah’tan tüm dileklerinizi kabul etmesini ve ailenize huzur dolu bir yaşam nasip etmesini diliyorum."
  • "Bu özel gecede, Rabbim size her türlü hayrı, sağlığı ve huzuru nasip etsin. Geceniz mübarek, kalbinizdeki dualar kabul olsun."
  • "Miraç Kandili’nin hayrından nasiplenmeniz, kalbinizin huzurla dolması dileğiyle. Rabbim, her türlü sıkıntınızı giderip, size rahmetini bolca versin."
  • "Miraç Kandili’nde yapılan duaların kabul olduğu bu mübarek gecede, Rabbim sizin ve ailenizin her türlü hayrı nasip etsin. Gönlünüzdeki her dilek gerçek olsun."
  • Bu mübarek gecede, Miraç Kandili’nin tüm manevi güzelliklerinden nasiplenmeniz dileğiyle.