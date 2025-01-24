2025 yılı için Miraç Kandili tarihi netleşti. Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, 26 Ocak Pazar günü tüm İslam dünyasında dualarla anılacak.

Mirac gecesinin anlamı ve önemi nedir?

Mirac, kelime anlamı olarak "merdiven" demektir ve Resulullah Efendimizin, Allah’ın emriyle göklere yükseldiği geceyi simgeler. Bu gece, yalnızca Peygamber Efendimiz'in göğe yükseldiği değil, aynı zamanda birçok manevi kapının açıldığı, pek çok ibadetin sevapla karşılık bulduğu özel bir zaman dilimidir.

İslam'da Mirac gecesinin önemi büyüktür. İsra suresinde anlatıldığı gibi, Hazreti Muhammed (S.A.V) bu gecede Allah ile buluşmuş, farklı diyarları görmüş ve tüm insanlığa ilahi mesajlar sunmuştur.

Miraç Kandili: Müslümanlar için nasıl değerlendirilmeli?

Bu mübarek geceyi, ibadet ve dua ile geçirebilir, bolca Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz. Ayrıca, kaza namazlarını kılmak, dua ve tevbe etmek, sadaka vermek gibi güzel amellerle, sevaplarınızı artırabilirsiniz. Bu geceyi, müslümanların sevincine vesile olmak adına başkalarına yardım ederek değerlendirmek de oldukça faziletli bir davranıştır.

Mirac gecesini oruçla geçirmenin de çok büyük sevapları vardır. Hadislerde belirtildiği gibi, bu geceyi ibadetle geçirmek, yüz yıllık mükâfat kazandırır.

İki önemli hadis şu şekilde:

“Mirac gecesinde iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır.” (İ.Gazali)

“Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.” (İ.Gazali)