Mirada Exclusive Bodrum, sürdürülebilir turizm anlayışıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Otel, karbon salımını azaltma, doğayı koruma ve yerel ekonomiye katkı sağlama hedefleri doğrultusunda çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu ile enerji ihtiyacını güneşten karşılamaya hazırlanan Mirada Exclusive Bodrum, atık yönetiminden enerji tasarrufuna kadar çevreye duyarlı birçok uygulamayı sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine alıyor.

Hedef: Sıfır atık

Mirada Exclusive Bodrum, çevreye duyarlılığını atık yönetimi konusundaki kararlı adımlarla gösteriyor. Otel, bitkisel atık yağlar, geri dönüşüm malzemeleri ve tehlikeli atıkları düzenli olarak lisanslı firmalara teslim ederek, atık ayrıştırma sürecini titizlikle yönetiyor. Sıfır Atık belgesine sahip olan tesis, tek kullanımlık malzemeleri minimize ederek atık üretimini en aza indirme yolunda hızla ilerliyor.

Enerji tasarrufu için kapsamlı önlemler

Enerji verimliliğini artırmak için geniş bir yelpazede çözümler sunan Mirada Exclusive Bodrum, otomatik klima kapatma sistemi, sensörlü LED ampuller ve güneş kırıcılar gibi uygulamalarla enerji tüketimini minimuma indiriyor. Ayrıca, otel içi ulaşımda elektrikli araçlar için şarj istasyonları bulunuyor ve bisiklet kullanımını teşvik ediyor.

Yerel üreticilere destek

Mirada Exclusive Bodrum, mutfağında yerel üreticileri destekleyerek sürdürülebilirlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalıyor. AB standartlarına uygun ürünler kullanan otel, Rainforest Alliance, Fairtrade ve LEED sertifikalı firmalarla çalışarak çevresel etkileri en aza indiriyor. Bu sayede, ulaşım mesafeleri kısalıyor ve karbon ayak izi azaltılıyor.

Çevre bilinci eğitimleri ve toplumsal sorumluluk

Otel, çalışanlarının çevre bilincini artırmak amacıyla düzenli eğitimler veriyor. Bu eğitimler sayesinde, sürdürülebilirlik uygulamaları daha da güçleniyor ve çevresel duyarlılık otel genelinde yaygınlaşıyor. Ayrıca, Mirada Exclusive Bodrum, yerel topluluklarla iş birliği yaparak çevre ve sağlık vakıflarına destek veriyor, çocuklara yönelik sürdürülebilirlik etkinlikleri düzenliyor.