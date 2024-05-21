Nottingham kentinde yaşanan bu korkunç olay, tüm ülkeyi şoke etti. Karen Vamplew, engelli kayınvalidesini uykusunda ateşe verdikten sonra yangının düşen bir sigaradan çıktığını iddia etti. Ancak yapılan incelemeler, yangının yatağa uygulanan çıplak alevden kaynaklandığını ortaya çıkardı. Vamplew'in kayınvalidesinin hesabından çaldığı paraları borçlarını ödemek ve lüks harcamalar yapmak için kullandığı belirlendi.

Yargıçtan sert tepki: "Hayal edilebilecek en üzücü davalardan biri"

Nottingham Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, Yargıç Timothy Spencer KC, olayın "hayal edilebilecek en üzücü davalardan biri" olduğunu ifade etti. Vamplew'in kayınvalidesine karşı acımasız ve bencil davrandığını belirten yargıç, 32 yıl hapis cezasına hükmetti.