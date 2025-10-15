Ege’nin incisi İzmir, 25 yıllık deneyime sahip Mirnas Grup’un Bronz Kule ve Azur Ofis projeleriyle yeni bir döneme hazırlanıyor. Kentin silüetini değiştirecek bu iki proje, 7 milyar TL’lik yatırım değeriyle dikkat çekiyor.



Mirnas Grup’un Yeni Dönemi

2002’den bu yana eğitim, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Mirnas Grup, İzmir ekonomisine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Atlıhan, geçmişteki başarıların en güçlü referansları olduğunu belirterek, “Eğitim sektöründe yaptığımız nitelikli işlerin devamını inşaat sektöründe de gerçekleştiriyoruz” dedi.

Azur Ofis: Gökyüzü ve Deniz Arasında Çalışma Deneyimi

Konak Mersinli’de Mistral GYO iş birliğiyle geliştirilen Azur Ofis Projesi, 26 kat ve 25 bin metrekare toplam inşaat alanına sahip. 2027 Mart teslimi planlanan proje, yüksek tavanlı ve akıllı ofis sistemleriyle fark yaratıyor. Teras balkonlar sayesinde çalışanlar deniz ve gökyüzü manzarası eşliğinde çalışabilecek. Projenin sloganı: “Burada sizi gökyüzü, prestij ve deniz bekliyor.”

Bronz Kule Rezidans: Sağlık ve Konfor Bir Arada

Bayraklı’da inşa edilen 28 katlı Bronz Kule Rezidans, 41 bin metrekare alanda yükseliyor. TAGO Mimarlık tarafından tasarlanan proje, İzmir Körfezi manzarasına hakim. Bünyesinde 14 adet teraslı dubleks “Health Center” ile doktor kliniklerini barındıran kule, prestijli bir yaşam ve sağlık hizmetini bir araya getiriyor.

İzmir’e Katkı ve Ekonomi

Fırat Atlıhan, iki projenin İzmir’in mimari estetiğine ve kentsel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. “Yaklaşık 7 milyarlık yatırım, İzmirlilerin iş ve özel yaşamına ayrıcalıklı fırsatlar sunacak. Deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak tüm güvenlik önlemleri alındı” dedi.

İzmirliye Söz: En İyisi Hak Ediyor

Atlıhan, projelerin 2027’nin ilk çeyreğinde teslim edileceğini belirterek, “Hedefimiz, İzmirlilerin yeni buluşma noktası olmak. Beklentilerin çok üzerinde bir yaşam sunacağız. İzmir ve İzmirliler her şeyin en güzelini hak ediyor” diye konuştu.