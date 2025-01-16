Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi, akraba ziyareti sırasında meydana gelen trajik bir cinayete sahne oldu. 83 yaşındaki Emine G., ailevi işler için İstanbul’dan gelen B.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Şüpheli gözaltında

Olay, sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul’dan Emine G.’nin yanına gelen B.K., henüz bilinmeyen bir nedenle yaşlı kadını bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan kontrollerde, Emine G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze defnedildi

Olayın ardından B.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetin neden işlendiğine dair soruşturma sürerken, yetkililer aile içi ilişkilerde yaşanan olası bir tartışmanın cinayete sebep olabileceğini değerlendiriyor. Emine G.’nin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, memleketi Darende’de defnedilmek üzere götürüldü.