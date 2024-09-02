Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 4 Eylül’de Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ziyaretin öne çıkan gündem maddelerinden biri, Mısır’ın Türkiye’den SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tedariki olacak.

Diplomatik ilişkilerdeki normalleşme ve savunma işbirlikleri

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2023 yılı sonundan itibaren hızla normalleşmeye başladı. Bu normalleşme, savunma sanayii alanındaki işbirliklerini de kapsıyor. Mısır, Türk SİHA’larına olan ilgisini açıkça ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın bu yöndeki ilgisini daha önce yaptığı açıklamalarda vurgulamıştı.

Türkiye-Mısır yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi

Sisi’nin Türkiye ziyareti kapsamında, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi’nin ilk toplantısı da yapılacak. Bu toplantıda, Mısır’ın Türk savunma sanayi ürünlerine olan ilgisi detaylı bir şekilde ele alınacak.

EGYPT International Airshow ve Türk savunma sanayi firmaları

3-5 Eylül 2024 tarihleri arasında Mısır’da düzenlenen EGYPT International Airshow’da Türkiye’nin savunma sanayi firmaları yoğun bir şekilde yer alacak. BAYKAR, etkinlikte SİHA’larını sergileyecek, TUSAŞ ise HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ile uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

SİHA tedarik seçenekleri ve etkinliğe katılan firmalar

Şu an için Mısır’ın hangi Türk SİHA’larını, AKINCI, ANKA, BAYRAKTAR TB2 veya AKSUNGUR, tedarik edeceği ise netlik kazanmış değil. EGYPT International Airshow’a ASELSAN, SDT, BAYKAR, TUSAŞ, TIMSAN ve Türk Hava Kuvvetleri de katılacak