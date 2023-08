Hasat yapılan tarlalarda inceleme yapan Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu, taban fiyatının henüz açıklanmadığını belirterek, bu durumun çiftçileri olumsuz etkilediğini söyledi. Şahbazoğlu, "Şu an beklenen fiyat aralığı ortalama 7,5-8 TL olsa da belirsizlik onları zor durumda bırakıyor. Maliyetlerin yüksek ve taban fiyatının açıklanmamış olması, çiftçilerimizi endişelendiriyor. Hem hasadın hem de ekimin en yoğun yaşandığı bu dönemde, çiftçilerimizin taban fiyatının bir an önce açıklanmasını beklediğini belirtmemiz gerekiyor. Çiftçilerin talepleri ve beklentileri doğrultusunda, hükümetin ve yetkililerin taban fiyatı konusunda bir an önce adım atması gerekmektedir. Tarım sektörünün bel kemiği olan çiftçiler, ekim ve hasat dönemlerindeki belirsizliklerin en aza indirilmesi için adım atılmasını bekliyor. Bu sayede Çukurova'da gerçekleşen mısır hasadı ve diğer tarım ürünlerinin ekim dönemleri, daha sağlıklı ve planlı bir şekilde geçebilir" dedi.