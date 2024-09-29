Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Birinci, bahçesinde yetiştirdiği mısırların kabuklarını değerlendirerek hediyelik eşyalar üretmeye başladı. Mısır hasadı sonrası ayırdığı kabukları kurutan ve kumaş boyası ile renklendirerek çeşitli ürünler ortaya çıkaran Birinci, çanta, şapka, bebek figürleri ve kolye gibi ürünleri satışa sunarak ek gelir elde ediyor.

Nasıl başladı?

Ayşe Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce internetten yumurta sepeti örmeyi araştırırken mısır kabuklarıyla yapılan ürünlerle karşılaştığını belirtti. "Yabancıların mısır kabuğunu daha çok değerlendirdiğini gördüm. Videoları izleyerek ben de yaptım. Sonra yavaş yavaş isteğe göre çanta ve şapka yapmaya başladım" diyen Birinci, insanların ilgi gösterdikçe daha fazla ürün yapmaya başladığını ifade etti.

Öğrendi, şimdi de öğretiyor

Mısır kabuklarıyla yapılan ürünlerin Trabzon'da geçmişi olduğunu belirten Birinci, “Yıllar önce burada da mısır kabuğundan sandalye ören kadınlar vardı. Ben de bu geleneği devam ettirmek ve yeni şeyler denemek istedim. Kendimi geliştirmek için kurs bulamadım, bu nedenle sınavlara girerek usta öğretici belgesi aldım. Şimdi de Halk Eğitimi Merkezi’nde kadınlara mısır kabuğundan eşya yapmayı öğretiyorum” dedi.

Gelecek hedefleri neler?

Her geçen gün işini geliştirmeye devam eden Birinci, mısır kabuklarından plaj şemsiyesi yapmayı da planlıyor. Ürünlerine olan talebin fazla olduğunu vurgulayan Ayşe Birinci, "Hedefim yurt dışına ürün satmak, dışarıya açılmayı düşünüyorum. Artık insanlar bizim de bir şeyler yaptığımızı görsünler. İsteğim, mısır kabuğunun sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde 'Bunlar da Türkiye’den gelmiş' denmesini sağlamak," ifadelerini kullandı.

Ürünlerin fiyatları nasıl?

Ayşe Birinci, ördüğü çantaları 500 lira, kolye ve anahtarlıkları 150 lira, bebek figürlerini ise 350 lira gibi fiyatlarla satışa sunduğunu belirtti.