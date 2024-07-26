Mısır merkezli dijital finansal hizmetler sağlayıcısı MNT-Halan, Türkiye'nin önde gelen ticari finansman şirketlerinden Tam Finans'ı 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle satın aldı. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyuran MNT-Halan, bankacılık sektörü için geniş büyüme fırsatları sunmayı hedefliyor.

MNT-Halan ve Türkiye pazarındaki büyüme stratejisi

MNT-Halan Kurucusu ve CEO'su Mounir Nakhla, yaptığı açıklamada, şirketlerinin Türkiye'de milyonlarca işletme ve tüketicinin yenilikçi finansal hizmetlere erişimini sağlamak için Tam Finans ile güçlerini birleştirdiğini belirtti. Nakhla, "Türkiye'de birlikte harika işler yapabileceğimizi düşünüyoruz" diyen Nakhla, Türkiye'nin 85 milyon nüfusuyla devasa bir ekonomiye sahip olduğunu vurguladı.

Nakhla, Tam Finans aracılığıyla Türkiye'de finansal hizmetlere erişim sağlamak istediklerini belirterek, "Karşılayabileceğimiz büyük fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Planımız, Tam Finans'ın temel işlerine yoğunlaşmak ve Mısır'da başlattığımız ancak henüz Türkiye'de başlatmadığımız bazı ek iş kollarını başlatmak" dedi.

Tam Finans'ın rolü ve geleceği

Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı da Tam Finans'ın 39 şube ve 700'ü aşkın çalışan sayısıyla Türkiye genelinde özellikle mikro KOBİ'lere hizmet verdiğini söyledi. Karamanlı, Türkiye'de banka dışı finans sektörünün ilk AR-GE merkezine sahip olduklarını dile getirerek, "Bu AR-GE merkezinde geliştirdiğimiz yapay zeka destekli altyapı sayesinde müşterilerimizden gelen başvuruları dakikalar içinde değerlendirip yine dakikalar içinde müşterimizin finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz" ifadesini kullandı.

Son 10 sene içinde 200 bini aşkın mikro KOBİ'nin finansman ihtiyacını karşıladıklarını ve 6 milyar doları aşkın bir hacme ulaştıklarını belirten Karamanlı, "Biz finansal kapsayıcılığın bir anlamda Türkiye'deki en önemli oyuncularından bir tanesi olduğumuza inanıyoruz" dedi.

İki şirket arasında sinerji

MNT-Halan ve Tam Finans arasında birçok ortak nokta bulunduğunu belirten Karamanlı, MNT-Halan teknolojileriyle Tam Finans'ın skor kart ve yapay zeka teknolojilerini birleştirerek büyük bir sinerji yaratmayı hedeflediklerini söyledi. "MNT-Halan'ın kendi coğrafyasındaki büyüme hızı, 1000 şubeye, 6 milyon müşteriye ulaşmış olması bizim için çok örnek verici" diyen Karamanlı, "Biz şu anda sadece ticaretin finansmanına odaklanıyoruz ama MNT-Halan'dan gelen tecrübeyle birlikte müşterilerimize çok daha farklı, çok daha çeşitli ürünler, hizmetler sunma niyetimiz var" şeklinde konuştu.