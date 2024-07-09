Yaz aylarının vazgeçilmezi mısır, pazar tezgahlarında yerini aldı ve vatandaşların beğenisine sunuldu.Esmanur Gülbahar / HERKES DUYSUN

BURSA (iGFA) - Pazarlarda taze mısır satışları başladı. Fiyatlar ve kalite vatandaşın yüzünü güldürdü mü?

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte pazarlarda taze mısır tezgahlarda boy göstermeye başladı. Özellikle çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği mısır, fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Pazar esnafı, bu yıl mısır hasatının yüksek olduğunu ve fiyatların makul seviyelerde seyrettiğini belirtiyor. Vatandaşlar ise kaliteli ve uygun fiyatlı mısır bulmaktan memnun.

Bursa’da alışveriş yapan bir vatandaş şöyle konuştu:

"Mısırları çok taze bulduk. Fiyatlar da oldukça uygun. Bu yaz bol bol mısır yiyeceğiz gibi görünüyor."

Pazarcılar, ilerleyen haftalarda mısır talebinin daha da artacağını ve bu durumun fiyatlara yansımayacağını öngörüyor.