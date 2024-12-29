Mısır’ın Marsa Alam tatil beldesinde korkunç bir köpek balığı saldırısı meydana geldi. İki turistin saldırıya uğradığı olayda bir turist hayatını kaybetti, diğer turist ise yaralandı.

Yüzme yasaklandı, saldırı alanı belirlendi

Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köpek balığının saldırısı, belirlenen yüzme alanlarının dışında, derin sularda gerçekleşti. Saldırının ardından, iskeleden denize girişler iki gün boyunca yasaklandı.

Geçmişteki saldırılara bir yenisi daha eklendi

Bu saldırı, bölgede yaşanan köpek balığı saldırılarının ilk örneği değil. 2023 Haziran ayında yine Marsa Alam’da bir kaplan köpek balığı saldırısında bir Rus turist hayatını kaybetmişti. Ayrıca, geçtiğimiz ay bir turist teknesinin alabora olması sonucu dört kişi yaşamını yitirmişti.