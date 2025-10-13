ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konulu zirve için gittiği Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yaptığı açıklamada, “Gazze’yle ilgili ikinci aşama görüşmeleri başladı.” dedi. Trump, ayrıca İran’ın destek arayışında olduğunu ve nükleer tesislere yönelik saldırının barış sürecinde etkili olduğunu söyledi.

Gazze zirvesi Mısır’da başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konulu uluslararası zirveye katılmak üzere Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentine gitti. Zirve öncesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelen Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Gazze konusunda “ikinci aşama görüşmeleri”nin başladığını duyurdu.

Trump, “Gazze’de yeni bir dönem başlıyor. İkinci aşama görüşmelerimiz bugün itibarıyla başladı.” ifadelerini kullandı.

Trump: “İran’ın anlaşma yapmaya ihtiyacı var”

ABD Başkanı, konuşmasının devamında İran’a ilişkin önemli mesajlar verdi. Trump, “İran’ın desteğe ihtiyacı var. Anlaşma yapmak istiyorlar.” dedi.

Ayrıca, “İran’ın nükleer tesislerini vurmasaydık, Gazze anlaşması olmazdı.” ifadesiyle bölgedeki diplomatik sürecin arka planına dikkat çekti.

“35 ülke anlaşmaya destek veriyor”

Donald Trump, Gazze’deki barış planına 35 ülkenin destek verdiğini belirterek, “Kimse Orta Doğu’da barış olacağını düşünmüyordu ama bu sağlandı.” dedi.

Zirvede, Filistin ve İsrail arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve yeniden inşa sürecinin planlanması gibi başlıkların ele alınacağı öğrenildi.

Mısır’ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirve, Gazze’de süren insani krizin çözümüne yönelik en kapsamlı diplomatik girişimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

ABD, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, barış sürecinin ikinci aşamasına geçilmesi için yol haritası hazırlanacak.