Miss Turkey 2024'te birinci seçilen ve tıp fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ile Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı. 24 yaşındaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra güzellik yarışmasında kazandığı "Türkiye'nin en güzel kızı" unvanıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

"Güzellik bir bütünün yansımasıdır"

Sosyal medyada bazı olumsuz yorumlarla karşılaşan Bilgen, eleştirilere, “Güzellik sadece fiziksel bir özellik değil, bir bütünün yansımasıdır” diyerek yanıt verdi. Aynı zamanda kanser üzerine çalışmalar yaptığını belirten Bilgen, Miss World gibi yarışmaların donanımlı ve eğitimli kadınları ön plana çıkardığını vurguladı.

İdil Bilgen, kanser üzerine uzmanlaşma hedefi olduğunu ve hekimlik mesleğini büyük bir gururla icra edeceğini ifade ederken, Türkiye Güzeli unvanını taşımaktan da büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Hem tıp hem de güzellik alanında başarı gösteren Bilgen, bu iki unvanı bir araya getirmenin hayatında bir bütün oluşturduğunu söyledi.

Bingöl’e atanmasının ardından yeni görevine hazırlanan Bilgen, mesleki yaşamında sosyal sorumluluk projelerinde de yer almayı planlıyor.