İzmir’in en yüksek yapılarından Mistral İzmir’de hizmet veren sağlıklı yaşam ve spor merkezi Mistral Carrera, tesis içindeki Mistral Carrera Sahne’de Kışa Merhaba Partisi düzenleyerek, spor ve eğlenceyi bir araya getirdi. Etkinlik, üyeler tarafından yoğun ilgi gördü.

“Sporu eğlenceyle buluşturuyoruz”



Mistral Carrera Kurucusu Melih Kahramaner, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Hem spor, hem sağlıklı yaşam, hem eğlence, hem de sosyal yaşamı destekleyen bir misyon benimsiyoruz. Kente dönüşlerin başlamasıyla mevsim geçişlerinin yaşandığı dönemde, spor yapma isteğini artıracak içerikleri üyelerimize sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem çocuklar hem de yetişkinler için sürpriz etkinliklerimiz olacak” dedi.

DJ ve dans performansı büyüledi



Kışa Merhaba Partisi’nde DJ Nazım Kurtuldu, kabin başında yaptığı remikslerle gece boyunca hem üyeler hem de Mistral Carrera ekibine eğlenceli anlar yaşattı. Işık ve lazer şovlar etkinliğe renk katarken, parti alanının girişinde dans ekibi tarafından sergilenen gösteriler ve keman performansı da katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.