MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze’de ateşkesin sağlanmasını “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirerek, “2 yıldır süren soykırım politikaları artık sona erdi. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için herkes sorumluluk üstlenmeli.” dedi.

Gazze’de ateşkes tarihi bir fırsat

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen **“Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi”**nin açılışında yaptığı konuşmada, Gazze’de sağlanan ateşkesi “yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri” olarak tanımladı.

Kalın, “İki yıldır süren Gazze halkına yönelik soykırım politikaları bugün itibarıyla bir ateşkesle sona ermiştir.” ifadelerini kullandı.

“Ateşkesin uygulanması en önemli görevimiz olacak”

Kalın, Gazze’deki ateşkesin kırılgan olduğunu belirterek, “Uygulamanın sahada denetlenmesi büyük bir hassasiyet gerektiriyor. İhlaller ve sabotajlar her zaman mümkündür. Ancak bugün itibarıyla elimizde bir ateşkes var.” dedi.

MİT Başkanı, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini vurguladı:

“Bu ateşkes sorunun çözümü değil, ilk adımıdır. Gerçek çözüm, iki devletli formülün hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır.”

“Gazze’de kanın durması tarihi bir fırsat”

Kalın, Gazze’de akan kanın durması ve gözyaşlarının dinmesi için büyük bir fırsat doğduğunu belirtti:

“Bu tarihi fırsatı kalıcı hale getirip ateşkesi barışa dönüştürmek için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.”

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sürecin başından bu yana aktif diplomasi yürüttüğünü dile getiren Kalın, “Türkiye bu süreci sadece bölgesel değil, küresel barışın ana unsurlarından biri olarak görüyor.” dedi.

“Rusya-Ukrayna savaşı da barışla çözülebilir”

MİT Başkanı Kalın, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, Türkiye’nin iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü ve barış çabalarına öncülük etmeye devam edeceğini söyledi:

“Bu savaşın müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi mümkündür. Türkiye, bu konuda arabulucu ve kolaylaştırıcı rolünü sürdürecektir.”

“Yeni Suriye’nin inşası kolay değil”

Suriye’de iç savaşın sona erdiği yeni dönemde ülkenin yeniden yapılanması sürecine dikkat çeken Kalın, “Suriye yönetimi çökmüş bir devleti, iflas etmiş bir ekonomiyi devraldı. Yeni bir Suriye inşa etmek sadece Suriyelilerin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye yolunda tarihi mesafe kat ettik”

Kalın, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, “Amacımız yalnızca Türkiye’yi değil, tüm bölgeyi terör örgütlerinden ve vekil güçlerden arındırmaktır.” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği başarıların da bu hedefin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Kalın, “Egemenlik, söylemlerle değil, teknoloji ve üretim gücüyle ölçülür.” ifadelerini kullandı.

MİT Başkanı Kalın, yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan Milli İstihbarat Akademisinin kısa sürede akademik dünyada önemli bir yer edindiğini vurguladı.

Kongrede, istihbaratın teknoloji, güvenlik, yapay zekâ, ekonomi ve sağlık alanlarındaki yansımaları ele alınacak.

Etkinlik, 12 Ekim’e kadar 250 akademisyenin katılımıyla 40 oturumda devam edecek.