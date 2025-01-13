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Yapılan görüşmede, müzakerelerde katedilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusunda telefonda görüştü.

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusundaki görüşmesinde, ateşkes çabalarının sürdürülmesinde mutabık kalındı.

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