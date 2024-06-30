Gerçekleştirilen görüşmede İsrail-Hamas ateşkes süreci, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı. Ayrıca Kalın, Haniye'ye İsrail saldırısında şehit olan ablası için başsağlığı dileyerek Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ateşkes görüşmelerindeki son aşama hakkında görüştü.

Ateşkes süreci ve rehine takası konuşuldu

Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüşmesinde ateşkes sürecinde gelinen son aşama, kalıcı ateşkesin sağlanması, rehine takası ve insani yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı.

Şehit olan ablası için başsağlığı diledi

Ayrıca Kalın, Haniye'nin İsrail saldırısında şehit olan ablası ve Filistin halkı için başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.