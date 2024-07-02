MİT, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçleri, Türkiye ve Suriye'de eşgüdüm içinde çalışarak olaya müdahale etti ve provokatörleri yakaladı.

Kayseri'den Suriye'ye uzanan gerilim

Kayseri'deki taciz olayının ardından Türkiye'nin çeşitli illerinde Suriyelilere yönelik eylemler düzenlenirken, Suriye'nin kuzeyinde de Türk güçlerine karşı provokasyonlar yaşandı. Güvenlik kaynakları, bu olayların Türkiye'nin iç ve dış güvenliğini tehdit eden planlı eylemler olduğunu belirtti.

Güvenlik güçleri teyakkuzda: Provokasyonlara izin verilmeyecek

MİT, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçleri, yaşanan olayları yakından takip ederek gerekli müdahaleleri yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı faaliyet gösteren ve düzeni bozmaya çalışan provokatörler yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Türkiye'nin güvenliği her şeyin üstünde

Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bu tür eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini ve provokasyonlara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı.