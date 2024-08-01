Mi̇t Liderliğinde Abd Ve Rusya Arasında Kritik Esir Değişimi

Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen ve ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'un dahil olduğu geniş kapsamlı bir takas operasyonu, 26 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını sağladı. Operasyonun ardından, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye teşekkür etti.

MİT'in yönetiminde tarihi takas operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son yılların en büyük esir takas operasyonuna imza atarak ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini sağladı. Bu kapsamda, 3 Amerikan vatandaşı ve bir Yeşil Kart sahibi olan kişi de serbest bırakıldı.

Biden ve Blinken'den Türkiye'ye teşekkür

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, operasyon sonrası Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajları yayınladı. Biden, Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza'nın serbest bırakılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu zor ve karmaşık müzakereler boyunca müttefiklerimiz Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç'e müteşekkiriz" dedi. Blinken ise Türk hükümetine, serbest bırakılan kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli dönüşü için sağladığı katkılardan dolayı minnettar olduklarını belirtti.

ABD-Rusya arasında geniş kapsamlı takas

Bu takas, ABD ve Rusya arasındaki en geniş kapsamlı esir değişimi olarak kayıtlara geçti. Anlaşma kapsamında, Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ile Rus esirler serbest bırakıldı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Türkiye'nin sağladığı lojistik destek için minnettarlığını dile getirdi.

MİT'in arabuluculuk rolü

MİT, bu tarihi operasyonun perde arkasında önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi. İstihbarat diplomasisini etkin bir şekilde kullanan teşkilat, Temmuz 2024'te tarafları Türkiye'de bir araya getirerek bu kritik takasın gerçekleşmesini sağladı. Bu operasyon, ABD, Rusya ve Almanya arasında son yıllarda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti.