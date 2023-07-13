ANKARA, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu 'Cesur Azad' kod adlı Edip Temiz etkisiz hale getirildi.

MİT, belirli aralıklarla sahaya sevk edilen bilgi kaynaklarından, PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu 'Cesur Azad' kod adlı Edip Temiz'e dair istihbarat ele geçirdi. Dikkat çekmemek adına sık sık değiştirilen ekipler vasıtasıyla terörist Edip Temiz takip edildi ve uygun zamanda gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

20 senedir PKK bünyesinde bulunan terörist Edip Temiz, sözde özel güç hücresinde ideolojik, askeri ve teknik eğitimler alıp, Irak'ta silah ve mühimmat geliştiren birimlere eğitim verdi. Temiz, örgütün malzeme geliştirmesine yönelik faaliyetlerini koordine eden ekibin sorumluluğunu da gerçekleştirdi. Edip Temiz, PKK tarafından önem atfedilen Zagros silahlarının geliştiricisi olması nedeniyle de sözde askeri konsey bünyesinde üst düzey görevde bulunuyordu. (DHA)



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