Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'den Türkiye'ye yönelik uyuşturucu sevkiyatını engellemeyi başardı. MİT'in sağladığı kritik istihbarat bilgileri sayesinde, Suriye'nin özgürleştirilmiş bölgelerinden Türkiye'ye uyuşturucu ticareti yapan bir şebeke çökertildi.

26 kişi gözaltına alındı

MİT’in sağladığı istihbarat ve teknik bilgiler doğrultusunda, Temmuz ve Ağustos aylarında Barış Pınarı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda büyük bir uyuşturucu şebekesi etkisiz hale getirildi. Rasulayn ve Tel Abyad'da yapılan askeri operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda, Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanan 621 bin captagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu ve 208 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu şebekesine ait 3 araca el konulurken, 6 ev ve bir depo da etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu yolu: Lübnan'dan Humus ve Rakka'ya

Ele geçirilen uyuşturucunun Lübnan'dan hareketle Humus-Rakka rotası üzerinden özgürleştirilmiş bölgelere geldiği öğrenildi.