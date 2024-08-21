İstanbul’da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında önemli bir rol oynayan İran uyruklu Mehnaz Omari yakalandı. Operasyon, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleşti.

Mehnaz Omari'nin operasyonel rolü açığa çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından yürütülen araştırmalar, Mehnaz Omari'nin Finlandiya'daki PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında kritik bir koordinasyon sağladığını ortaya koydu. Omari'nin, terör örgütüne kişisel ve finansal destek sağlama görevlerinde bulunduğu, aynı zamanda örgütsel eylemler ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.

Omari'nin, PKK'nın İran kolu olan PJAK üyesi olduğu da tespit edildi. Finlandiya'daki PKK/KCK yapılanmasının etkinliklerinde aktif rol oynayan Omari'nin adı, 8 Ocak 2017 tarihinde Finlandiya'da düzenlenen bir anma etkinliğinde "KJAR sözcüsü Naze Viyan" olarak geçiyordu. Ayrıca, çeşitli sosyal medya hesaplarında örgütsel faaliyetlere katıldığını gösteren fotoğrafları da bulundu.

Tutuklandı

Mehnaz Omari, 15 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkma girişiminde bulunurken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan Omari, adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.