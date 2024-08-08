Türkiye'nin ulusal güvenliğini koruma amacıyla yürütülen operasyonlarda, MİT tarafından gerçekleştirilen son derece başarılı bir nokta operasyonuyla büyük bir başarı elde edildi. Irak’ın Hakurk bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik eylem hazırlığı içindeki PKK/KCK mensubu Eziz Gabar kod adlı Serdar Sömez, etkisiz hale getirildi.

Teröristin planları ve MİT'in saldırıya engel oluşu

Serdar Sömez’in, TSK’nın Hakurk’taki üs bölgesine yönelik sızma girişiminde bulunarak keskin nişancı tüfeğiyle suikast düzenlemeyi planladığı öğrenildi. MİT’in saha ajanlarından alınan kritik bilgiler doğrultusunda, Sömez’in hareketleri detaylı bir şekilde izlenmeye başlandı. Teröristin hedefi, TSK üs bölgesine yönelik gerçekleştireceği saldırıydı.

İstihbarat ve operasyon süreci

MİT’in iç istihbarat ağı sayesinde, Sömez’in eylem yapacağı an ve yer tespit edilerek, operasyon için hazırlıklar tamamlandı. Yapılan başarılı operasyon sonucunda, Serdar Sömez, eylem planını gerçekleştirmeden önce etkisiz hale getirildi.

Serdar Sömez kimdir?

Eziz Gabar kod adıyla bilinen Serdar Sömez, 2014 yılında PKK/KCK'ya katılmıştır. 2015 yılında Irak’ın kuzeyindeki Gare Alanı’na geçerek silahlı ve ideolojik eğitim almış, 2018’de ise Kandil bölgesinde faaliyet göstermiştir. Son olarak Hakurk bölgesinde operasyonel görevler üstlenmişti.