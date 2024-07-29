Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla PKK'lı teröristler Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü etkisiz hale getirdi. İki teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Hakurk bölgesine saldırı hazırlığında olduğu bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonunda, PKK'nın önemli isimlerinden Vesile Duran ve Dilan Öklü'yü etkisiz hale getirdi. Bu operasyon, PKK'nın Türkiye'nin Hakurk bölgesine yönelik eylem hazırlığı içinde olduğunun tespit edilmesinin ardından gerçekleştirildi.

Teröristlerin profilleri

MİT'in istihbarat raporlarına göre, Vesile Duran ve Dilan Öklü'nün, PKK'nın üst yönetiminden aldığı eylem talimatlarını saha personeline ilettiği belirlenmişti. Bu iki teröristin, TSK'nın Hakurk bölgesine yönelik planladıkları saldırıyı koordine ettikleri anlaşıldı. MİT, her iki teröristi adım adım izleyerek, buluşma noktalarını belirledi ve nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.

Vesile Duran (Ronahi Dilhvin): 2014 yılında PKK'ya katılan Vesile Duran, 2015 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Özellikle Hakurk bölgesinde aktif olarak görev yaptı ve eylem planlamaları yaptı.

Dilan Öklü (Arin Tolhildan): 2014 yılında 15 yaşındayken PKK tarafından saflarına katılan Dilan Öklü, zorunlu eğitimlerden sonra Hakurk bölgesinde faaliyet gösterdi. Öklü'nün kardeşi 'Tolhildan Zevki' kod adlı Vedat Öklü, 2019 yılında etkisiz hale getirilmişti.