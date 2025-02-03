Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG terör örgütü ile mücadeleye yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Suriye’ye sınır ötesi yapılan bu operasyonda, örgütün sözde Aynularab (Kobani) sorumlularından Mahmut Ağca etkisiz hale getirildi. 2015 yılından itibaren Türkiye’deki birçok terör eyleminin organizatörü olan Ağca, MİT’in nokta operasyonuyla hedef alındı.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

2006 yılında PKK/YPG’ye katılan Mahmut Ağca, önceki yıllarda örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) faaliyetlerinde yer aldı. 2015 yılında örgütün askeri istihbarat birimine katılarak, Türkiye’deki terör eylemlerini planlamaya başladı. Ağca, Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını yönetti. Kendisine bağlı örgüt kadrolarını ve eylemleri uzaktan kontrol ederek güvende olduğunu düşündü, ancak MİT'in operasyonuyla yakalandı.

Mahmut Ağca, 2015'ten itibaren birçok kanlı terör eyleminin arkasındaki isim oldu. Ağca’nın planladığı terör saldırıları arasında;

29 Ağustos 2015 ’te Şanlıurfa’da polis otosuna yönelik gerçekleştirilen, 2 polisin şehit olduğu saldırı,

’te Şanlıurfa’da polis otosuna yönelik gerçekleştirilen, 2 polisin şehit olduğu saldırı, 10 Ağustos 2016 ’da Diyarbakır/Sur’da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen, 6 sivilin şehit olduğu, 17 vatandaşın yaralandığı saldırı,

’da Diyarbakır/Sur’da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen, 6 sivilin şehit olduğu, 17 vatandaşın yaralandığı saldırı, 10 Aralık 2016 ’da Beşiktaş’ta patlayıcı yüklü araç ve canlı bomba ile gerçekleştirilen, 47 kişinin şehit olduğu ve 242 kişinin yaralandığı katliam,

’da Beşiktaş’ta patlayıcı yüklü araç ve canlı bomba ile gerçekleştirilen, 47 kişinin şehit olduğu ve 242 kişinin yaralandığı katliam, 8 Ocak 2022 'de Şanlıurfa/Akçakale Suriye sınır hattında yapılan ve 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı saldırı,

'de Şanlıurfa/Akçakale Suriye sınır hattında yapılan ve 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı saldırı, 7 Ağustos 2024'te Suriye/Azez’de SMO mensuplarına yönelik patlayıcı yüklü tır ile gerçekleştirilen eylemler yer aldı.

MİT’in gerçekleştirdiği bu nokta operasyonuyla, onlarca Türk askerinin ve polisinin şehit olmasına sebep olan Mahmut Ağca, etkisiz hale getirildi. Ağca'nın terör faaliyetleri sona erdi ve Türkiye’nin güvenliği adına büyük bir adım atılmış oldu.