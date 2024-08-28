İstanbul Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan başarılı bir operasyonla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi. MİT'in titiz çalışmaları sonucunda, Tekik'in Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunduğu tespit edildi. Operasyon, Türk istihbarat birimlerinin uluslararası terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gülistan Tekik'in etkisiz hale getirilmesiyle birlikte, PKK/KCK'nın sözde sorumlu kadrosuna önemli bir darbe vurulmuş oldu.

Editör: Mehrican Candemir