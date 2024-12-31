Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın Irak/Gara alanında sözde sorumluluk üstlenen “Kurtay Batman” kod adlı Nusrettin Demir’i etkisiz hale getirdi. MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyon, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde kritik bir başarıya imza attı. 2023 yılından itibaren Gara’da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demir, uzun süren istihbarat çalışmalarının ardından adım adım takip edilerek etkisiz hale getirildi.

Eylem hazırlığındaydı

MİT’in saha ajanları, Nusrettin Demir’in örgüt üst yönetiminden aldığı talimatlarla Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. Demir’in, yanındaki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte Gara bölgesinde saldırı planladığı tespit edildi.

Nokta operasyonla etkisiz hale getirildi

MİT, terörist Demir ve beraberindekilerin bulunduğu konumu kesin olarak tespit ettikten sonra nokta operasyon gerçekleştirdi. Gara’da düzenlenen bu operasyonla, Nusrettin Demir ve yanındaki diğer teröristler etkisiz hale getirildi.