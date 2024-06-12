ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e tekrar çıkarma hedefiyle yola çıktıklarını ve başkanlığa yeniden aday olduğunu söyledi.

Fırat, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun başkanlık için kendilerine görev verdiğini ve zor bir dönemde görevi devraldıklarını belirtti.

Geldiklerinde herkesin "karşısında" yer aldığı bir MKE Ankaragücü olduğunu belirten Fırat, kulübü doğru yönetmek için gayret ettiklerini dile getirdi.

Maddi anlamda iyi niyetle, tüm şartları zorlayarak MKE Ankaragücü'nü ligde tutmak için her şeyi yaptıklarını aktaran Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir başarı hikayesi varsa bunun tamamı camiamızın başarısıdır. Bir başarısızlık, bir sıkıntı varsa bunun tek sorumlusu başkandır, yani benimdir. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Hatalarımız, eksikliklerimiz vardır ama art niyetimiz yoktur. Sportif anlamda istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bunun birçok nedeni var. Şu an tek hedefimiz var, yiğit düştüğü yerden kalkar. Ankaragücümüzü hak ettiği Süper Lig'e tekrar çıkarmak için yönetim kurulumuzu daha da güçlendireceğiz. Bu kulübü hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için kolları sıvadık. Hocamız Kemal Özdeş'le anlaştık. Hocamıza, 'Bizim Süper Lig'e çıkmaktan başka ikinci bir planımız yok' dedik. Bu hedefle yolumuza devam edeceğiz. Fedakarlıktan hiçbir zaman kaçmadık. Hiçbir suretle bu kulübü yarı yolda bırakmayacağız."

Yönetim kurulunu daha da güçlendireceklerini anlatan Fırat, "Hem maddi anlamda katkı verecek hem de aidiyet duygusuyla hareket edecek isimler yönetimde olacak." ifadesini kullandı.

İsmail Mert Fırat, geçen yıl yönetim kurulunun haricinde kulübe dışarıdan ekonomik anlamda bir katkının gelmediğine vurgu yaptı.





- "Bir alt lige düştük diye kadro yapılanmasında değişiklikler olmayacak"

Takımın 26 Haziran'da toplanacağına dikkati çeken Fırat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tarihte tüm futbolcularımız kulüpte toplanacak. Hocamız da bu süre zarfında çalışmalarına başladı. Hocamızın devam etmek istediği tüm oyuncularla biz devam edeceğiz. Eksik bölgelerimiz var. Bununla ilgili çalışmalar yapılacak. İlave de transferlerimiz olacak. Bir alt lige düştük diye kadro yapılanmasında değişiklikler olmayacak. İlk haftasından son haftasına kadar ligi domine edecek, şampiyonluk dışında bir şansın olmadığı bir takım oluşturacağız. Oyunculardan en verimlileriyle yola devam edeceğiz."

MKE Ankaragücü'nün toplam borcunun 10 milyon avro olduğunu ifade eden Fırat, "Bu kulübü hak etmediği bir yere düşürdük. Üstesinden gelmek için ekonomik anlamda hiçbir hesap gütmeden bu yıl bütçeyi açacağız." dedi.





- Genel kurul öncesi teknik direktörün belirlenmesi yönündeki eleştirilere yanıt



Fırat, bir basın mensubunun genel kuruldan önce teknik direktör açıklanmasının eleştirildiği yönündeki sorusuna, "Böyle bir şey akıl tutulmasıdır. Bir planlama yapmadan genel kurulu beklemek olur mu? Ankaragücü'nün kaybedecek bir günü dahi yok." cevabını verdi.

İsmail Mert Fırat, bir basın mensubunun üye listelerinin internete sızdırılmasıyla ilgili sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Biz internete vermedik. MKE Ankaragücü çok demokratik bir kulüptür. Bir aday çıktığında o adaya üye listesini verir ve mevcut finansal ekonomik durumu anlatır. Kim paylaştı bilmiyoruz. Bu listeleri verdiğimiz başkan adayı Murat Bey paylaştı herhalde. Veya o kimle paylaştıysa o paylaştı. Biz delege listesini kendisine ilettik. Projelerini veya yapacaklarını delegelerle paylaşabilmesi adına delege listesini verdik. Daha sonra genel sekreterimiz beni arıyor, 'İnsanlar Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kulübü sorumlu tutuyor' diyor. Karşımızda başka bir aday var. Delege listesini bu aday arkadaşımıza paylaşmaktan daha doğal bir şey var mı? Ayrıca delege listesinin güncellenmesi hafta sonu tamamlanacak."