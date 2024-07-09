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Ankara'da 14 Temmuz'a kadar çalışmalarına devam edecek sarı-lacivertli ekip, ikinci etap kamp çalışmalarını 15-28 Temmuz tarihlerinde Kayseri Erciyes'te gerçekleştirecek.

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MKE Ankaragücü'nde sakat oyuncu bulunmazken, izinli olan Garry Rodrigues takıma katıldı.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, bugün gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, kamp çalışmalarının ilk etabını tesislerinde sürdürüyor.

ANKARA (AA) - Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü , 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde devam etti.

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