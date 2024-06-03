Geçen sene mayıs ayında göreve gelen ve başarılı işlere imza atan Erdoğan Kulu, 19 kişilik yönetim kurulu kadrosuyla MKMM esnafına faydalı olabilecek çalışmalara yeni dönemde de devam edecekleri mesajını verdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım'ın Divan Kurulu Başkanlığı yaptığı seçimlerde, eski ekibin yanı sıra Metin Deliktaş, Tayyar Günbeyi, Uğur Altmışkara, Süleyman Kaya, Ömer Gelibolu, Rıdvan Yalvak ve Vedat Badem de yeni yönetim kadrosuna dahil oldu. Yoğun katılımla tamamlanan seçimlerin gerçekleştiği gün 9. dönem yönetimi, sektörde emeği geçen merhum meslektaşları adına lokma döktürdü. Ekip arkadaşlarıyla birlikte 3 yıllık yeni dönemi başarıyla tamamlayacaklarını belirten Erdoğan Kulu, geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdikleri Boyoz Şenliği'nin ikincisini, 26 Haziran Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında bir kez daha MKMM Meydanı'nda yapacaklarını söyledi.