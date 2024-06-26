İzmir Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği (MKMMD), geçtiğimiz sene düzenlediği Boyoz Şenliği’nin ikincisini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez göreve seçilen Başkan Erdoğan Kulu ve ekibinin günlerdir süren çalışmaları sonucu hayata geçirilen lezzetli etkinlik, MKMMD ve Rönesans Ajans işbirliğiyle düzenlendi. Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nin Çankaya’daki meydanında gerçekleşen şenlikte, 5 bin adet sıcak boyoz buz gibi limonatalar eşliğinde dağıtıldı. Sabah 09.00’da başlayan ve binlerce vatandaşın akın ettiği organizasyona, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve çeşitli esnaf odalarının temsilcileri de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, EBSO, İZTO, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, EGSD, İZFAŞ, EİB, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği başta olmak üzere onlarca markanın destekleriyle yapılan şenlikte uzun kuyruklar oluşurken, İzmir’in vazgeçilmez lezzetlerinden olan boyozun yanı sıra limonata, çay, meyve suyu ve soğuk su ikramları da yapıldı. Etkinlikte İBB Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, esnaf odalarına ve sponsor firmalara da katkılarından dolayı teşekkür plaketleri verildi.

Boyoz Şenliği’yle birlikte aynı zamanda MKMMD’nin 22. yılını kutlamak için de bir araya geldiklerini belirten Dernek Başkanı Erdoğan Kulu, “STK ve sponsorlarımızın destekleri, bu günü daha da anlamlandırıyor. Önümüzdeki yıl 10 bin boyoz dağıtmayı hedefliyoruz. Bizleri bu sene de yalnız bırakmayan protokolümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. İBB Başkanı Tugay da eylül ayında düzenlenecek olan Wedding Fashion Week İzmir defilelerinin ardından konser yapacaklarının sözünü verirken, Konak Belediye Başkanı Mutlu da o günkü defilelerde abiye giyerek podyumda mankenlik yapmak istediğini dile getirdi.