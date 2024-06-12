Sıcaklıkların artması ve tatil mevsiminin başlamasıyla birlikte, pek çok kişi serinlemek ve eğlenmek için yüzme havuzlarına ve su parklarına yöneliyor. Kullanıcı sayısının ve kullanım periyodunun artması nedeniyle, yüzme ve eğlence havuzlarında düzenli bakımın yapılması, gerekli hijyenin sağlanması ve havuz çevresinde güvenlik önlemlerinin alınması insan sağlığı ve güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. MMO (Makine Mühendisleri Odası) İzmir Şubesi, bu konuda dikkat edilmesi gereken noktaları kamuoyuyla paylaştı.

Özel ve halka açık yüzme havuzlarında, fiziksel ve kimyasal arıtma sistemlerinin kurulmuş olması ve bu sistemlerin doğru şekilde işletilmesi büyük önem taşıyor. Temiz tutulmayan havuzların kullanıcılarında sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan MMO İzmir Şubesi, insan vücudundan çıkan ter, tükürük, idrar, dışkı gibi maddelerin ve mikroorganizmaların suyun kirlenmesine neden olduğunu belirtiyor. Suya karışan mikropların vücut ile temas ettiğinde enfeksiyonlara sebep olabileceği de dile getiriliyor.

Havuz işleticilerinin, günlük havuz suyu ve havuz çevresi temizliğini sağlamaları şarttır. Her sabah, belirlenen saatlerde havuzun kullanıma kapatılıp taban süpürgesi yapılması ve suyun kimyasal değerlerinin ölçülerek insan sağlığı açısından uygun değerlere getirilmesi gerektiği vurgulandı.