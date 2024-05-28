Türk Halk Müziği'nin derin köklerinden ilham alan ve bu değerli mirası gelecek kuşaklarataşıma misyonuyla hareket eden koronun konseri büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Geniş bir repertuarla sahne alan koronun performansı, dinleyicileri coşkulu bir müzikal yolculuğa çıkardı.



Konser, koronun sanatseverlerle buluştuğu özel anların yanı sıra, 17 yıllık birikimin kutlanmasına da ev sahipliği yaptı. Türk Halk Müziği Korosu'nun konserinde, sahne alan her sanatçı, dinleyicilere duygusal ve etkileyici performanslar sunarak geceyi unutulmaz kıldı. Konserin sonunda izleyiciler, sanatçıları ve koroyu ayakta alkışladılar. Bu özel geceye katılan herkese teşekkürlerini sunan koronun yöneticileri, bundan sonraki süreçte de Türk Halk Müziğinin değerlerini yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.