30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye için önemli bir milli bayram olarak kutlanıyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kargo hizmetlerinin durumu, hem gönderici hem de alıcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, 30 Ağustos’ta kargolar açık mı? PTT ve özel kargo şirketlerinin çalışma durumları nedir? İşte detaylar.

PTT Kargo 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, PTT Kargo ve diğer kamu kurumlarına ait hizmetler, bayram günü kapalı olacaktır. 30 Ağustos Cuma günü PTT şubeleri ve dağıtım merkezleri hizmet vermeyecek. Vatandaşların, PTT kargo işlemlerini bayramdan önce tamamlamaları önerilir.

MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT kargo 30 Ağustos'ta çalışıyor mu?

Özel kargo şirketleri, resmi tatil günlerinde genellikle kendi politikalarına göre hareket ederler. Bu nedenle, bazı özel kargo şirketleri 30 Ağustos'ta hizmet vermeye devam edebilirken, bazıları kapalı olabilir.

MNG Kargo ve Yurtiçi Kargo, sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos'ta tüm şubeleri ile hizmete devam edeceklerini açıklarken, diğer kargo markalarından bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama yapılmayan kargolar için bölgenize ait şubeyi arayarak bilgi alabilirsiniz.